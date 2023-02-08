Государственный концерн «Укроборонпром» и чешский производитель военной техники компания VOP CZ договорились о производстве, ремонте и совместных разработках бронированной техники.

Об этом сообщает сайт «Укроборонпрома».

Отмечается, что двусторонние соглашения по конкретному плану их реализации подписали 6 февраля. В официальную делегацию Чешской Республики вошли руководство Межправительственного агентства оборонного сотрудничества (AMOS) при Министерстве обороны и заместитель министра иностранных дел Ярослав Кюрфюрст.

Договоренности с VOP CZ являются частью соглашения о создании совместного оборонного кластера с Чешской Республикой, которое Укроборонпром и AMOS заключили в конце прошлого года. В целом, сотрудничество предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно -исследовательских центров.

В «Укроборонпроме» отметили, что углубление партнерства с Чехией в оборонной отрасли будет способствовать более глубокой интеграции Украины в ОПК Североатлантического альянса. Известно, что на сегодняшний день концерн уже имеет ряд договоренностей о сотрудничестве с более чем 10 странами-членами НАТО.

Напомним, что государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство 82-мм минометных выстрелов за границей, на мощностях одной из стран-членов НАТО.