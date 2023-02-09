Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Новые услуги позволят упростить и ускорить процесс усыновления.
Добавившие услуги:
Усыновление: продолжение кандидатства;
Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;
Станьте вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
Опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Новые услуги позволят упростить и ускорить процесс усыновления.
Добавившие услуги:
Усыновление: продолжение кандидатства;
Приемные родители, родители-воспитатели: регистрация кандидатом;
Станьте вторым из родителей-воспитателей или приемных родителей;
Опека, попечительство над ребенком: регистрация кандидатом;