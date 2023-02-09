Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Новые услуги позволят упростить и ускорить процесс усыновления.

Добавившие услуги:

Усыновление: снятие с учета;

Заполнение всех необходимых данных занимает около 30 минут, после чего служба по делам детей проработает заявку и проведет текущую проверку. Так что больше не нужно тратить недели на сбор справок — все необходимые документы подтянутся из реестров автоматически.