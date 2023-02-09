Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование действующего нардепа, который не задекларировал Lexus 2020 года выпуска стоимостью почти 1,9 миллиона гривен.

Автомобиль хоть и принадлежал его отцу, но с момента его покупки им пользовался нардеп вместе с женой.

Бюро и САП сообщили ему о подозрении, однако местонахождение нардепа не установлено.

По данным источников «Бабеля» в парламенте, речь идет о нардепе от «Слуги народа» Сергее Нагорняке.

Он также член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности.

Напомним, НАБУ и САП сообщили судье Киевского окружного административного суда о подозрении в преднамеренном непредставлении электронной декларации за 2020 год.