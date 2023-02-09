Фото: частичное уличное освещение в Николаеве, Светлана Волк

Уличное освещение Николаева на протяжении 2023 года обойдется более чем в 46,2 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Коммунальное предприятие Хозрасчетный участок механизации строительства Николаевского городского совета заключило три договора с Николаевской электроснабжающей компанией на поставку электроэнергии для объектов наружного освещения на общую сумму 37 миллионов 886 тысяч гривен.

Стоимость такой услуги в Корабельном районе составляет 6 миллионов 246 тысяч гривен, в микрорайоне Варваровка, поселках Большая и Малая Корениха – 7 миллионов 371 тысяча гривен, а также для остальных Николаев – 24 миллиона 269 тысяч гривен.

В то же время коммунальное предприятие заключило еще два договора с филиалами АО «Николаевоблэнерго» на услугу по распределению электроэнергии для объектов наружного освещения на общую сумму 8 миллионов 379 тысяч гривен.

Стоимость такой услуги в Корабельном районе составляет 1 миллион 715 тысяч гривен, а для остальных Николаев – 6 миллионов 664 тысячи гривен. При этом договор на услугу по распределению электроэнергии в микрорайоне Варваровка, поселках Большая и Малая Корениха еще не заключен.

Следует отметить, что сроки поставки и распределение электроэнергии 1 января – 31 декабря 2023 года.

Напомним, в Николаеве частично возобновили работу уличного освещения. Власти города предлагают включать уличные фонари с LED-освещением по графику.