В Николаеве с сегодняшнего дня частично возобновят работу уличного освещения. Власти города предлагают включать уличные фонари с L ED-освещением по графику.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях 27 января, пишут « НикВести ».

Мэр Николаева напомнил, что уличное освещение в городе не включают из-за обстрелы объектов энергетической инфраструктуры и экономии электроэнергии. В настоящее время власти города предлагают включать уличные фонари с L ED-освещением по графику.

— Тем не менее, наши специалисты сейчас прорабатывают такой вариант, чтобы включать освещение на тех улицах, где есть уже установленное LED-освещение и будем пытаться включать эти улицы один через два, чтобы какое бы то ни было освещение и не так было темно ходить. Дальше будем заменять обычные фонари на LED-освещение и также их будем включать один через два, – рассказал Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич в своем Телеграмм-канале отдельно сообщил, что уличное освещение в Николаеве частично будет восстановлено уже с сегодняшнего дня, 30 января.

— Она будет работать с 17:00 до 23:00 в ночном режиме, то есть будут гореть не все фонари. Но, по крайней мере, жителям города будет удобнее добираться с работы домой, — написал Александр Сенкевич.

Напомним, что с субботы, 1 октября, в Николаеве снова начало работать уличное освещение до наступления комендантского времени. Но после массированных обстрелов по ТЭС и ТЭЦ, которые начались 10 октября, с целью экономии электроэнергии, власти города приняли решение не включать уличное LED-освещение.