С субботы, 1 октября, в Николаеве снова будет работать уличное освещение до наступления комендантского времени.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

— Друзья, как и планировали, сегодня в Николаеве восстановили уличное освещение. ‼️Этот вопрос мы согласовали с военными. Освещение включили только на улицах, на которых нам разрешили военные. Адреса не пишу – вы сами видите, где горит свет, а где нет. Перед этим наши специалисты проверили и подготовили все сети, – объяснил городской голова.

Светофоры и уличное освещение будут функционировать до 22:00 , после чего работают правила светомаскировки во время комендантского часа до 6:00.

– Сегодня на улице темнеет рано. Тем, кто работает допоздна, надо возвращаться домой. Я понимаю, что кто-то из вас будет переживать из-за этого, но еще раз повторяю: вопрос проработан и согласован с военными! Далее будем корректировать работу уличного освещения и светофоров в соответствии с комендантским часом, — подытожил Александр Сенкевич.

Перед Николаевом уличное освещение вернули в Южноукраинск.