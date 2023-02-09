После разоблачения СБУ «Укртатнафта» срочно перечислила в бюджет более 500 миллионов гривен налогов, неуплаченных прежним менеджментом

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Благодаря расследованию СБУ и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укртатнафта» госбюджет Украины пополнился на 531 миллион гривен.

Соответствующая сумма была перечислена нынешними руководителями ПАО «Укртатнафта», получившими соответствующее уведомление от правоохранителей.

Напомним, что, как свидетельствуют материалы расследования, предварительный менеджмент этой компании продавал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. И это притом, что суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

Таким образом, задолженность компании перед государством только по этому эпизоду составляет более 605 миллионов гривен.

По данному факту доложено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору акционерного общества. Для возмещения нанесенного Украине ущерба правоохранители осуществили соответствующее информирование нынешнему менеджменту компании.

После этого представители ПАО «Укртатнафта» совершили срочный перечисление в бюджет 531 миллиона гривен несколькими платежами.

Решается вопрос об использовании возмещенных средств для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 миллиардов гривен бывшими владельцами и топменеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты».