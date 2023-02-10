В сервисном центре МВД Вознесенска во время перерегистрации автомобиля Ford Mondeo по доверенности были обнаружены «перебитые» номера кузова.
Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.
Специалисты экспертной службы подтвердили, что вырезан кусок номера кузова с идентификационным номером. А чтобы скрыть подлог – на это место вварили деталь с номером другого авто. Регистрационные действия были прекращены, дело было передано в полицию.
В РЦЦ подчеркнули, что в алгоритме перерегистрации автомобиля с одного владельца на другого обязательным шагом является экспертное исследование транспортного средства перед обращением в сервисный центр МВД.
— Прислушайтесь к нашим советам. У нас вы заключаете договор купли-продажи и перерегистрируете авто с одного владельца на другого. Такая процедура 100% обезопасит вас от сомнительных покупок. Принимайте правильные решения, – добавили в ведомстве.
Ранее в Николаеве женщина пыталась продать автомобиль, который находился в базе «Интерпол».
В сервисном центре МВД Вознесенска во время перерегистрации автомобиля Ford Mondeo по доверенности были обнаружены «перебитые» номера кузова.
Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.
Специалисты экспертной службы подтвердили, что вырезан кусок номера кузова с идентификационным номером. А чтобы скрыть подлог – на это место вварили деталь с номером другого авто. Регистрационные действия были прекращены, дело было передано в полицию.
В РЦЦ подчеркнули, что в алгоритме перерегистрации автомобиля с одного владельца на другого обязательным шагом является экспертное исследование транспортного средства перед обращением в сервисный центр МВД.
— Прислушайтесь к нашим советам. У нас вы заключаете договор купли-продажи и перерегистрируете авто с одного владельца на другого. Такая процедура 100% обезопасит вас от сомнительных покупок. Принимайте правильные решения, – добавили в ведомстве.
Ранее в Николаеве женщина пыталась продать автомобиль, который находился в базе «Интерпол».