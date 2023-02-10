В сервисном центре МВД Вознесенска во время перерегистрации автомобиля Ford Mondeo по доверенности были обнаружены «перебитые» номера кузова.

Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.

Специалисты экспертной службы подтвердили, что вырезан кусок номера кузова с идентификационным номером. А чтобы скрыть подлог – на это место вварили деталь с номером другого авто. Регистрационные действия были прекращены, дело было передано в полицию.

В РЦЦ подчеркнули, что в алгоритме перерегистрации автомобиля с одного владельца на другого обязательным шагом является экспертное исследование транспортного средства перед обращением в сервисный центр МВД.