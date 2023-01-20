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Местная жительница Николаева пыталась продать автомобиль, но оказалось, что он находится в базе розыска «Интерпол».
Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.
— В сервисный центр МВД в Николаеве обратилась женщина. Ее история началась два года назад, когда понравившуюся машину Ford Sierra «приобрела» по поручению. Прошло время, изменились планы, нашли покупателя и вместе обратились для перерегистрации. Администратором во время проверки установлено, что номер двигателя находится в базе «Интерпол». Предоставление услуги остановлено. Поэтому покупатель обезопасен от «проблемного» автомобиля, – сообщили в ведомстве.
Сервисные центры МВД напоминают, чтобы уберечь себя от приобретения «проблемного» транспортного средства, обращайтесь именно в сервисный центр МВД для оформления договора купли-продажи и перерегистрации авто.
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Местная жительница Николаева пыталась продать автомобиль, но оказалось, что он находится в базе розыска «Интерпол».
Об этом сообщает Региональный сервисный центр МВД в Николаевской области.
— В сервисный центр МВД в Николаеве обратилась женщина. Ее история началась два года назад, когда понравившуюся машину Ford Sierra «приобрела» по поручению. Прошло время, изменились планы, нашли покупателя и вместе обратились для перерегистрации. Администратором во время проверки установлено, что номер двигателя находится в базе «Интерпол». Предоставление услуги остановлено. Поэтому покупатель обезопасен от «проблемного» автомобиля, – сообщили в ведомстве.
Сервисные центры МВД напоминают, чтобы уберечь себя от приобретения «проблемного» транспортного средства, обращайтесь именно в сервисный центр МВД для оформления договора купли-продажи и перерегистрации авто.
Ранее в главном сервисном центре МВД презентовали автошколам новые планы выдачи водительского удостоверения.