Российская армия в течение суток 11 февраля дважды нанесла артиллерийские удары по акватории и населенному пункту Очаковской общины.

Об этом сообщает Николаевская ОВА.

«Вчера, 11 февраля, в 12:18 и с 23:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и населенному пункту Очаковской общины. Поврежден жилой дом. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Также вчера, 11 февраля, в 15:50 и 23:10 зафиксированы враждебные попадания за пределами населенных пунктов Куцурубской общины. Пострадавших нет.

10 февраля акватория Куцурубского и Очаковского общества также была под вражеским артиллерийским огнем.

Как сообщалось, ВСУ за сутки отразили 11 атак захватчиков в двух областях.