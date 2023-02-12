Наталья Гуменюк, скриншот по видеотрансляции

Основное скопление российских войск на Кинбурнской косе находится в той части полуострова, которая находится в его корне на временно оккупированном Левобережье Херсонской области, удалено от Сил обороны Украины.

Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» сообщила руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

— Если рассматривать географию Кинбурнской косы, полуострова, соединенного по суше с временно оккупированной Херсонщиной, мы понимаем, что основное скопление войск происходит непосредственно в корне этого полуострова, там, где они чувствуют себя более или менее защищены, удалены от сил обороны Украины, - сказала Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне действуют точечно в самой узкой части суши, на краю косы, которая ближе к Очакову.

— То, что они выдвигают определенные объекты для огневого поражения, разворачивают боевые позиции на более тонком крае Кинбурнской косы, что к Очакову – это как раз такие случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда ушиваются. Потому что понимают, что в ответ получат поражение, – сказала Наталья Гуменюк.

Российские войска постоянно ведут обстрелы Очаковского направления, в частности, чтобы исключить возможность включения портов Николаевщины в зерновое соглашение.

— Так за минувшие сутки они обстреливали Очаковское направление снова, снова били по акватории, то есть продолжали терроризм по поводу международных морских транспортных путей, чтобы исключить привлечение Николаевщины к зерновому соглашению. Кроме того, терроризировали критическую инфраструктуру. Например, вмешательство в газопровод – это лишение местного населения определенных удобств цивилизации. Но все объекты восстанавливаются, работы продолжаются, – рассказала Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось, что россияне дважды в день обстреляли Очаковскую общину.