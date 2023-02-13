С начала полномасштабной войны русская армия потеряла 138 340 военных. За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.
Такие данные приводит Генштаб на 13 февраля.
Потери оккупантов в технике:
танков ‒ 3283 (+3)
боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4)
артиллерийских систем – 2290 (+3)
РСЗО – 465 (+0)
средства ПВО ‒ 234 (+0)
самолетов – 296 (+0)
вертолетов – 286 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)
крылатые ракеты – 857 (+0)
корабли/катера ‒ 18 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2)
специальная техника ‒ 217 (+2)
Напомним, как отметили в британской разведке, за последние две недели российская армия, вероятно, понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину.
Ранее сообщалось, что основное скопление российских войск на Кинбурнской косе находится в той части полуострова, которая находится в его корне на временно оккупированном Левобережье Херсонской области, удалено от Сил обороны Украины.
С начала полномасштабной войны русская армия потеряла 138 340 военных. За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.
Такие данные приводит Генштаб на 13 февраля.
Потери оккупантов в технике:
танков ‒ 3283 (+3)
боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4)
артиллерийских систем – 2290 (+3)
РСЗО – 465 (+0)
средства ПВО ‒ 234 (+0)
самолетов – 296 (+0)
вертолетов – 286 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)
крылатые ракеты – 857 (+0)
корабли/катера ‒ 18 (+0)
автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2)
специальная техника ‒ 217 (+2)
Напомним, как отметили в британской разведке, за последние две недели российская армия, вероятно, понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину.
Ранее сообщалось, что основное скопление российских войск на Кинбурнской косе находится в той части полуострова, которая находится в его корне на временно оккупированном Левобережье Херсонской области, удалено от Сил обороны Украины.