С начала полномасштабной войны русская армия потеряла 138 340 военных. За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.

Такие данные приводит Генштаб на 13 февраля.

Потери оккупантов в технике:

танков ‒ 3283 (+3)

боевых бронированных машин ‒ 6492 (+4)

артиллерийских систем – 2290 (+3)

РСЗО – 465 (+0)

средства ПВО ‒ 234 (+0)

самолетов – 296 (+0)

вертолетов – 286 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0)

крылатые ракеты – 857 (+0)

корабли/катера ‒ 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн – 5150 (+2)

специальная техника ‒ 217 (+2)

Напомним, как отметили в британской разведке, за последние две недели российская армия, вероятно, понесла наибольшие потери со времени первой недели вторжения в Украину.

Ранее сообщалось, что основное скопление российских войск на Кинбурнской косе находится в той части полуострова, которая находится в его корне на временно оккупированном Левобережье Херсонской области, удалено от Сил обороны Украины.