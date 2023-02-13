В течение 12 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины Николаевской области.
Было попадание по открытой территории, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 138 тысяч 340 военных . За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.
В течение 12 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины Николаевской области.
Было попадание по открытой территории, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 138 тысяч 340 военных . За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.