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В течение 12 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины Николаевской области.

Было попадание по открытой территории, пострадавших нет, сообщил глава Николаевской ОВ Виталий Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла 138 тысяч 340 военных . За последние сутки в Украине было уничтожено 560 оккупантов, 3 танка, 4 боевых бронированных машин, 3 артиллерийские системы, несколько единиц автомобильной и специальной техники.