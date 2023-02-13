В результате обстрелов в Херсонской области повреждено железнодорожное полотно, поэтому для поезда 102/101 «Киев – Херсон» финальной остановкой на этот раз станет Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Из Николаева в Херсон пассажиры будут доставлены автобусными шаттлами. Так же автобусами будет перевезен в Николаев херсонцев, ожидающих рейс в киевском направлении.

— Ремонт пути уже в процессе, о возможных изменениях в следующих рейсах «Укрзализныця» сообщит дополнительно. Продолжаем движение, – говорится в сообщении.

Напомним, в течение 12 февраля российские оккупанты обстреляли из артиллерии населенный пункт Куцурубской общины Николаевской области.