Ущерб окружающей среде от российской атаки «шахедами» резервуаров с подсолнечным маслом предприятия «Эвери» в Николаеве составил 39,9 миллиарда гривен.

Речь идет об ущербе, нанесенном окружающей среде вследствие загрязнения растительным маслом акватории Бугского лимана и земельных участков. сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Как известно, предприятие россияне атаковали «шахедами» 16 октября 2022 года , в результате чего загорелись два резервуара с непереработанным маслом. Это уже была вторая вражеская атака на резервуары с растительным маслом.

Растительное масло из поврежденных цистерн попало, в частности, в акваторию Бугского лимана, площадь загрязнения составила около 750 квадратных метров. С поверхности воды было собрано 675,8 кубических метров загрязняющего вещества.

Специалисты инспекции провели обследование и лабораторные исследования. Сумма ущерба составила 39,9 миллиарда гривен.

Одновременно произошло загрязнение растительным маслом земельного участка общей площадью 549,8 квадратных метров. Сумма этих убытков составила 1,6 миллиона гривен.

Напомним, что впервые оккупанты «демилитаризовали» резервуар с маслом на этом предприятии 22 июня.