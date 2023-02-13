Народный депутат Александр Пасичный встретился с коллективами и руководством предприятий «Никотекс» и «VAST» в Николаевской области, значительно разрушенных российской агрессией.

Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

– Сегодня встретился с директором Николаевского ООО «Никотекс» Максимом Хоменко. 17 июля его предприятие пострадало от ракетных ударов российского агрессора, и все, что было наработано за эти годы, все разрушено. ООО «Никотекс» специализировался на изготовлении нетканевых материалов: войлока, геотекстиля, материалов для звукоизоляции автотранспорта. Завод обеспечивал потребности не только украинского рынка, но и продукция экспортировалась за границу. Максим Михайлович показал мне свой завод, который сейчас полностью разрушен. Мы обсудили различные возможные пути возмещения ущерба на государственном уровне или привлечении иностранных доноров. Работаем не останавливаясь, – рассказал Александр Пасичный.

Также нардеп рассказал о визите на предприятие VAST, которое с 2012 года предприятие занимается изготовлением оборудования для заводов: вибропрессов и бетоносмесительных комплексов. Данное оборудование используется для производства бетонной продукции (тротуарной плитки, стеновых блоков, бордюров, колец для смотровых колодцев и т.п.).

— Сильные духом люди не отчаиваются, даже когда вражеские обстрелы и ракетные удары наносят большой ущерб их имуществу. С одним из таких людей я познакомился на днях: Тепляк Станислав Валентинович – владелец Предприятия VAST. Ущерб, нанесенный соседней страной предприятию «VAST», увидел своими глазами: разрушенные цеха, поврежденные крыши, окна, отсутствующий верхний этаж в админздании. Вроде бы «все пропало»! Но нет! Станислав Валентинович продолжает работать, несмотря на трудности, внедряет новые идеи, надеется на новые возможности. Я рассказал предпринимателю о шагах по компенсации или восстановлению поврежденного имущества. Пока продолжается регистрация в Е-кабинете по поводу поврежденного или уничтоженного имущества и оценка повреждений. Государство, в свою очередь, рассматривает варианты и механизм оказания помощи зарегистрировавшимся гражданам и предприятиям. Работаем дальше над восстановлением нашей экономики, – добавил он.

Напомним, народный депутат Украины Александр Пасичный в сотрудничестве с Алексеем Допирой и директором Международного благотворительного фонда «Одесса Бриз» Дриди Мохамедом доставили 500 метров основы для маскировочных сеток, которые плетут «Украинские плетунии/Николаев» для наших защитников.