Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаева Дмитрий Бездольный рассказал, почему в некоторых районах города отсутствует уличное освещение.

Об этом он сообщил на брифинге с участием журналистов, пишут «НикВести».

По словам Дмитрия Бездольного, в настоящее время уличное освещение включают в те части города, где уже произошла замена натриевых ламп на LED.

— Сейчас нет разделения на районы (где включают уличное освещение, – прим.). Есть разделение на тип ламп. В настоящее время включены только LED лампы. Сети наружного освещения подключены также по районам, если в конкретном районе плановое отключение света, то соответственно уличное освещение не горит. Если у вас во дворе есть LED лампы, а свет не горит, то у вашего дома стоят обычные лампы, соответственно, свет включаться не будет, – уточнил Дмитрий Бездольный.

Директор департамента ЖКХ также отметил, что в этом году городские власти планируют продолжить замену уличного освещения с обычных натриевых ламп на LED-лампы.

Напомним, что в Николаеве с 30 января частично возобновили работу уличного освещения. Власти города предлагают включать уличные фонари с LED-освещением по графику.