За время действия запрета на выезд, кроме как в командировку, из Украины не было выпущено почти 30 чиновников. Государственные органы продолжают посылать списки своих служащих в администрацию Пограничной службы.

Об этом заявил спикер ГНСУ полковник Андрей Демченко, пишет «Украинская правда» .

— За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины относительно определенной категории государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек. Они не отвечали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Ведь для такой категории лиц была определена возможность пересечения границы исключительно в служебную командировку. Есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать, – сказал Андрей Демченко.

Он также напомнил, что недавно правительство также расширило эту категорию женщин и мужчин среди госслужащих до опекунов, попечителей и приемных родителей.

На уточняющий вопрос, представитель Пограничной службы отметил, что в администрацию ГНСУ продолжают поступать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля, по информации Демченко, таких писем поступило более 2 тысяч.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Выехать можно только на основании соответствующих решений о служебных командировках.