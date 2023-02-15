Начальник управления по вопросам ЧС и ЦЗ Александр Герасименя и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета 6 февраля без торгов заказало компании «Дариоз Опти» генераторов на 11,74 миллиона гривен.

Об этом пишут «Наши деньги», проанализировавшие рыночные цены и приведенные в договоре, опубликованном в системе «Прозорро».

К весне в Николаеве должны поставить 67 различных дизельных генераторов, перечень которых с ценами приведен в таблице ниже. Их оплатят пять рабочих дней. Гарантия составляет год.

Большая часть заказа приходится на 40 дизельных генераторов Walter Stahl PR10000D мощностью 8,5 кВт по 179 тысяч гривен. На них приходится 7,18 миллионов гривен, то есть две трети всей закупки.

Интернет-магазин Avto27 продает эту модель вдвое дешевле — по 80 тысяч гривен без доставки, но мощность указана 7,5 кВт.

Сервис Hotline показывает, как изменялась цена у этого продавца. В середине декабря она составляла где-то 100 тыс грн, а в конце декабря - где-то 115 тысяч гривен. В первой половине января генератор подешевел до 100 тысяч гривен, а во второй – до 90 тысяч гривен. В феврале цена упала примерно до 80 тысяч гривен и именно столько составляла на дату подписания договора.

На площадке Изи такой новый генератор можно найти за 77 тысяч гривен, а на площадке OLX — за 98 тысяч гривен. Кроме того, николаевская сеть «Пятак & Пятачок» предлагала в «Инстаграмме» такой генератор за 82 тысячи гривен, но мощность там указана вообще 6,5 кВт.

Самыми дорогими являются 12 дизельных генераторов Kraftwelle SDG16000S мощностью 11,00 кВт по 195 тысяч гривен. В интернет-магазинах их можно найти под заказ по 138 тысяч гривен или в наличии по 164-199 тысяч гривен. Остальные две заказные модели не удалось найти в продаже.

Фирму «Дариоз Опти» создали в Одессе в октябре 2022 года. Тогда директором был Виталий Третяк из Ирпеня в Киевской области, а основателем — его киевская фирма «Лайнарт». Но в январе 2023 года «Дариоз Опти» переписали на новую директора Екатерину Бушулян из Одесчины.

Екатерина Бушулян также владеет «Украинской продуктовой торговой компанией» (в состоянии прекращения) из временно оккупированной Каховки на Херсонщине. Еще она руководит одесскими фирмами «Центр кредитования «Дариум» и «Бабицкий инвестмент менеджмент» Романа Бабицкого из Врадиевки Николаевской области. В 2020 году Бабицкий баллотировался в Одесский районный совет от партии «Блок Эдуарда Гурвица», экснардепа и бывшего мэра Одессы.

Ранее коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» объявило тендер на закупку 18 мощных генераторов ожидаемой стоимостью в 9 миллионов 999 тысяч 900 гривен.