Правительство Италии утвердило шестой пакет помощи борющейся против российской агрессии Украины.

Об этом сообщает ANSA.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что Италия одобрила еще один пакет помощи Украине. Он добавил, что хотя седьмой пакет помощи пока не планируется, но если бы он готовился, партия «Вперед, Италия», координатором которой является Таяни, проголосовала бы за него.

— Италия хочет мира, которого можно достичь, только продолжая вооружать Киев. Нужно сделать все, чтобы окончательным решением не стала капитуляция перед россиянами,— сказал он.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет помощи на сумму $10 млрд для поддержки правительства Украины.