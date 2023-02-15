Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи в размере $10 млрд для поддержки правительства Украины.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на американских чиновников, пишет "Европейская правда».

Чиновники заявили, что администрация Байдена готовит несколько заявлений, направленных на то, чтобы продемонстрировать несгибаемую поддержку Украины со стороны США в связи с годовщиной войны на следующей неделе.

Это включает в себя новые санкции против России и потенциальный пакет помощи в размере $10 млрд, чтобы помочь правительству в Киеве продолжать функционировать.

Помощь в размере $10 млрд будет прямой бюджетной помощью украинскому правительству, добавили чиновники.

Ожидается также, что в ближайшие дни будет объявлен еще один крупный пакет военной помощи для Украины, сообщили официальные лица.

Напомним, в январе Украина получила от международных партнеров 4,2 миллиарда долларов, а в феврале рассчитывает получить еще более 2 миллиардов долларов.