В январе Украина получила от международных партнеров 4,2 миллиарда долларов, а в феврале рассчитывает получить еще более 2 миллиардов долларов.

Как передает Укринформ, об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета Министров 14 февраля.

— Прежде всего хочу поблагодарить наших международных партнеров за постоянную финансовую помощь. В январе мы получили от Европейского Союза и США 4,2 млрд долларов. В этом месяце планируем привлечь от Соединенных Штатов, Всемирного банка и других доноров еще более 2 миллиардов долларов, - сказал он.

Денис Шмигаль отметил, что эти средства необходимы на критически важные расходы: финансирование зарплат и пенсий, образование и медицину.

— Вчера в Варшаве началась дискуссия с миссией МВФ о перспективах подготовки и пересмотра мониторинговой программы. Это путь к новому этапу сотрудничества с Фондом. Рассчитываем на прогресс в переговорном процессе, – сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские военные могут вернуться с учений в Германии вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2.