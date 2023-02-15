Украинские военные могут вернуться из учений в Германии вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина.
— Ваши солдаты уже приехали в Германию на учебу, они их закончат, и мне кажется, они вместе с танками вернутся в Украину. Я очень рада, что политическое решение было принято. Мы сейчас делаем все, чтобы не только Leopard 2, но и Leopard 1 приехали в Украину, – заявила она.
Напомним, в конце января 2023 Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard и предоставила разрешение на это другим странам. После этого стало известно, что страны Европы готовятся передать Украине 80 танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов. Один батальон соберут из танков, которые предоставят Германия, Нидерланды, Испания и Финляндия. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4.
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Украинские военные могут вернуться из учений в Германии вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2.
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина.
— Ваши солдаты уже приехали в Германию на учебу, они их закончат, и мне кажется, они вместе с танками вернутся в Украину. Я очень рада, что политическое решение было принято. Мы сейчас делаем все, чтобы не только Leopard 2, но и Leopard 1 приехали в Украину, – заявила она.
Напомним, в конце января 2023 Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard и предоставила разрешение на это другим странам. После этого стало известно, что страны Европы готовятся передать Украине 80 танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов. Один батальон соберут из танков, которые предоставят Германия, Нидерланды, Испания и Финляндия. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4.