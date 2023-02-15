Украинские военные могут вернуться из учений в Германии вместе с танками Leopard 1 и Leopard 2.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина.

— Ваши солдаты уже приехали в Германию на учебу, они их закончат, и мне кажется, они вместе с танками вернутся в Украину. Я очень рада, что политическое решение было принято. Мы сейчас делаем все, чтобы не только Leopard 2, но и Leopard 1 приехали в Украину, – заявила она.