Восемь стран будут поставлять Украину танки немецкого производства Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. В то же время США и Польша отправят ВСУ другие танки.
Об этом на встрече в формате Рамштайн сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Кроме того, США и Чехия дадут танки дополнительно уже полученным от Польши Т-72.
Франция и Италия обязались предоставить французско-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T.
Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов, отметил глава Пентагона.
Детали о количестве и сроках поставок указанной техники Остин не сообщил.
Напомним, в конце января 2023 Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard и предоставила разрешение на это другим странам. После этого стало известно, что страны Европы готовятся передать Украине 80 танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов. Один батальон соберут из танков, которые предоставят Германия, Нидерланды, Испания и Финляндия. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4.
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Восемь стран будут поставлять Украину танки немецкого производства Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. В то же время США и Польша отправят ВСУ другие танки.
Об этом на встрече в формате Рамштайн сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Кроме того, США и Чехия дадут танки дополнительно уже полученным от Польши Т-72.
Франция и Италия обязались предоставить французско-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T.
Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов, отметил глава Пентагона.
Детали о количестве и сроках поставок указанной техники Остин не сообщил.
Напомним, в конце января 2023 Германия официально согласилась передать Украине танки Leopard и предоставила разрешение на это другим странам. После этого стало известно, что страны Европы готовятся передать Украине 80 танков Leopard. Этого хватит для формирования двух танковых батальонов. Один батальон соберут из танков, которые предоставят Германия, Нидерланды, Испания и Финляндия. Это будут версии Leopard 2A6. Второй батальон снабдят танками из Польши и Норвегии версии 2А4.