Восемь стран будут поставлять Украину танки немецкого производства Leopard. Это Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды. В то же время США и Польша отправят ВСУ другие танки.

Об этом на встрече в формате Рамштайн сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, США, Германия, Нидерланды поставят Украине системы противовоздушной обороны американского производства Patriot. Кроме того, США и Чехия дадут танки дополнительно уже полученным от Польши Т-72.

Франция и Италия обязались предоставить французско-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Еще несколько стран ведут работу по поставке боеприпасов, отметил глава Пентагона.

Детали о количестве и сроках поставок указанной техники Остин не сообщил.