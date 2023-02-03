Правительство Германии одобрило планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1.

Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель правительства, пишет Politico.

— Я могу подтвердить, что выдана экспортная лицензия на танки Leopard 1, — заявил на брифинге официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.

До этого немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Берлин одобрил планы немецкого производителя Rheinmetall продать Киеву 88 танков Leopard 1 после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро.

Перед этим стало известно, что правительство Германии хочет выкупить у Катара 15 зенитных установок Gepard и передать их Украине.

Напомним, что Украина также получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.