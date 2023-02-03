Правительство Германии одобрило планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1.
Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель правительства, пишет Politico.
— Я могу подтвердить, что выдана экспортная лицензия на танки Leopard 1, — заявил на брифинге официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
До этого немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Берлин одобрил планы немецкого производителя Rheinmetall продать Киеву 88 танков Leopard 1 после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро.
Перед этим стало известно, что правительство Германии хочет выкупить у Катара 15 зенитных установок Gepard и передать их Украине.
Напомним, что Украина также получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.
Правительство Германии одобрило планы немецкого производителя оружия Rheinmetall продать Киеву старые танки Leopard 1.
Об этом 3 февраля сообщил официальный представитель правительства, пишет Politico.
— Я могу подтвердить, что выдана экспортная лицензия на танки Leopard 1, — заявил на брифинге официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт.
До этого немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Берлин одобрил планы немецкого производителя Rheinmetall продать Киеву 88 танков Leopard 1 после их ремонта на общую сумму более 100 миллионов евро.
Перед этим стало известно, что правительство Германии хочет выкупить у Катара 15 зенитных установок Gepard и передать их Украине.
Напомним, что Украина также получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.