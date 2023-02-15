Ущерб экологии в результате боевых действий на Снегиревщине Николаевской области оценили в 137 миллионов гривен.

В частности, обломками ракет и снарядов, а также стройотходами после разрушения построек были засорены земельные участки, сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

23 января 2023 года инспекторы совместно с представителем Снигиревского городского совета провели осмотр трех разрушаемых объектов:

административного и хозяйственных зданий Снигиревского городского совета;

здания Снигиревской детской школы искусств;

здания Дома культуры Снегиревка.

Сообщается, что общая площадь засоренных участков составила 4,5 тысяч квадратных метров, а общий объем отходов после ракетных ударов – 120 метров кубических.

Напомним, ущерб окружающей среде от российской атаки «шахедами» резервуаров с подсолнечным маслом предприятия «Эвери» в Николаеве составил 39,9 миллиарда гривен.