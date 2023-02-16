В Украине с 15 февраля начали рассылать судебные повестки и вызовы через мессенджер Viber — вдобавок к уже традиционным SMS-сообщениям.

Об этом Государственная судебная администрация сообщила 15 февраля.

По умолчанию система документооборота будет отправлять повестку через мессенджер, а если это невозможно — повестку отправят SMS-сообщением.

Это решение направлено, прежде всего, на экономию бюджетных денег. С 00:01 до 12:00 15 февраля в первый день запуска функции на Viber отправили 60% повесток. Благодаря этому за первые пол дня работы нового сервиса экономия для судов (а значит и для госбюджета) превысила 5 тысяч гривен.

Ранее в Минцифри сообщили, что не планируют вводить новые сервисы в «Действия», чтобы отправлять повестки. Над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста министерство тоже не работает.