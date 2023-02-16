В освобожденной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 человек, погибших во время оккупации города российскими военными.

Об этом в среду, 15 февраля, сообщил начальник Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, пишут «НикВести».

По его словам, у тела погибших есть признаки насильственной смерти — шаровые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и другие. В отличие от Бучи, в Снигиревке не нашли мест массового захоронения людей.

Правоохранители возбудили уголовное производство, в рамках которого назначили судебно-медицинские экспертизы. Устанавливают всех причастных к преступлениям.

В начале января Центр прав человека ZMINA со ссылкой на ответ Национальной полиции сообщал, что с начала полномасштабного российского вторжения на территории Украины было обнаружено 16 502 погибших. В Николаевской области, в частности, погибли 2207 человек.

Напомним, что ущерб экологии в результате боевых действий на Снегиревщине Николаевской области оценили в 137 миллионов гривен.

Ранее, в селе Новопетровка Николаевской области правоохранители эксгумировали тела трех несовершеннолетних девушек, погибших в результате российской агрессии.