Народний депутат України Олександр Пасічний заявив, що не вірить в проведення президентських або парламентських виборів в країні в умовах воєнного стану.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «МАРТ».

Олександр Пасічний вважає, що під час війни вибори не є пріоритетом для держави, наголосивши, що конституційно Україна не може проводити вибори в стані війни.

— Ми живемо в демократичній державі і результати роботи будь-якої політичної партії — вибори. Якщо говорити про ситуацію в нашій країні, то я не вірю в вибори. Це не є нашим пріоритетом взагалі. Зараз ми працюємо всією командою в першу чергу заради перемоги. Крім того, конституційно ми не можемо проводити вибори, треба змінювати Конституцію, аби їх провести в воєнний час. Єдиний вихід провести вибори — скасувати воєнний стан, тому коли це буде, тоді і будуть вибори, — сказав він.

Зокрема, нардеп вказав на досвід Великої Британії, де парламент та місцеві депутати продовжували працювати навіть під час воєнного конфлікту. Він підкреслює, що наразі українські депутати передали значну частину своїх повноважень виконавчій владі та активно працюють над патріотичними ініціативами для підтримки країни.

— Є досвід Великої Британії, де парламент і місцеві депутати працювали 10 років коли була війни. Ми не тримаємо за якісь посади, тому що всі депутатами всіх рівнів передали дуже багато повноважень виконавчій гілці влади. І зараз ми працюємо, як звичайні люди, які мають патріотичну позицію і хочу допомогти будь-чим, використовуючи в тому числі свої посади, знання, вміння, зв'язки, залучаємо партнерів і друзів. Роботи багато, тому зараз це просто не пріоритетно, — резюмував Олександр Пасічний.

Нагадаємо, що у серпні цього року сенатор сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем звернувся до президента України. Він сказав, що наступного року в Україні мають відбутися вибори.

Крім того, нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив на потребі ухвалення «важливих рішень» у цьому питанні, «аби держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити потік демократії».

Водночас, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не володіє інформацією щодо можливої підготовки для проведення виборів під час воєнного стану.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

Згідно з результатами опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 30 вересня — 13 жовтня, абсолютна більшість українців вважають, що національні вибори варто проводити після закінчення війни, нині вони не на часі.