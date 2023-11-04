Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна «все одно буде наша», що для США вона вже відходить на другий план, а президент Володимир Зеленський нібито готується покинути країну.

Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками трудового колективу й будівельниками Білоруської АЕС, працівниками соціальної інфраструктури та жителями Островця, сповістила «Белта».

«Україна все одно буде наша. Нікому ця Україна не потрібна. Заварушка на Близькому Сході. Я ж попереджав, коли війна почалася, Зеленському дзвонив: «Володя, послухай мене, досвідчену людину, не перший рік працюю. Як тільки десь якась заварушка, про тебе забудуть». І що відбувається? Україна відходить на задній план. Головою треба думати, перш ніж втягувати країну в ту чи іншу авантюру», — сказав Олександр Лукашенко.

Свої слова він проілюстрував прикладом Афганістану, коли звідти пішли американці: «Кинули і поїхали. Точно так буде і тут».

На думку білоруського диктатора, США — «далеко, вони великі, їм це сто років не треба».

«Їхня політика — це каламуть, муть, муть. Заварити щось і в цій каламутній воді. Знаєте, що там рибу легше ловити. Це їхня політика. А все інше — це витратний матеріал, як в Україні сьогодні. Тому цей регіон — наш регіон. У тому сенсі, що ми разом будемо (з Україною — прим.)», — додав Олександр Лукашенко.

За словами Лукашенка, рано чи пізно «Європа приповзе до нас, до Росії», тому що Європу сьогодні на частини рвуть американці, як хочуть, а вона не може чинити опір, бо в неї все на ринку Америки завʼязано: кредити, власність тощо.

Білоруський диктатор заявив, що, дивлячись на західних політиків, йому «іноді плакати хочеться».

«Вони ж не думають про народ. Відсидів термін, два, пішов, вкрав щось, у кишеню поклав і поїхав кудись. Точно так, кажуть, і Зеленський готується кудись змотатися», — заявив Олександр Лукашенко, не називаючи джерела своїх домислів і чуток.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України, але заявив, що нібито «нікого там не вбивала».