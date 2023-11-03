Російська Федерація може використовувати атаку ХАМАС на Ізраїль «найбільш збоченим способом». Кремль таким чином хоче відвернути увагу міжнародної спільноти від війни, яку РФ веде проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Гілад Ердан.

Зокрема на слова постпреда Росії при ООН Василя Небензі, який звинуватив Ізраїльську державу в «окупації» Палестини і заперечив її право на самооборону, Гілад Ердан відповів так:

«Смішно чути саме від представника Росії моралі на адресу Ізраїлю з приводу прав людини та міжнародного права. Представник країни, яку виключили із Ради ООН з прав людини, розмірковує про мораль. Росія — остання, хто нас навчатиме».

Він також додав, що «всім зрозуміло» якою б була реакція РФ у випадку, якби тисячі її громадян були вбиті та викрадені терористами. Ердан також назвав головну мету таких заяв російського дипломата — «відвернути увагу світу від вторгнення РФ в Україну».

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що війна на Близькому Сході жодним чином не нашкодила підтримці України з боку міжнародних партнерів.

Як відомо, зранку 7 жовтня ХАМАС масовано вдарив ракетами по півдню та центру Ізраїля з Сектора Гази. Бойовики прорвали кордон та зайшли у декілька населених пунктів на півдні Ізраїлю. По території країни було випущено більше 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаніягу заявив, що країна перебуває «у стані війни».

У відповідь наземні та повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об’єктах ХАМАСу. Зокрема, ізраїльські військові влучили у дві багатоповерхівки в Секторі Гази, де, за їхньою інформацією, перебували палестинські бойовики.

Ізраїльська армія ввечері 7 жовтня заявила, що відновила контроль над більшістю південних населених пунктів.

Також там повідомили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь.

У неділю, 8 жовтня, палестинські ЗМІ повідомили, що ізраїльська армія під час бомбардування у центрі Гази ліквідувала лідера ХАМАС Аймана Юніса.

9 жовтня в армії Ізраїлю повідомили, що повернули під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу.

9 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про тотальну блокаду Сектору Гази, щоб залишити його без електрики, їжі та палива.

У неділю, 15 жовтня, у штаб-квартиру Організації Об'єднаних Націй на півдні Лівану влучила ракета.

Ввечері 17 жовтня Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від 200 до 300 людей загинули під час ізраїльського удару по лікарні у Секторі Гази.

В свою чергу, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) покладає відповідальність за удар по лікарняному комплексу в Секторі Гази на палестинське угруповання «Ісламський джихад».