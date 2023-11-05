Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
Про це пише Bloomberg.
«Якщо Росія вб’є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок», – сказав Володимир Зеленський.
Він також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».
Володимир Зеленський переконаний, що боротьба з вторгненням та окупацією російським диктатором Володимиром Путіним ставить Україну на передову боротьби за західну демократію, Європу та спільні цінності.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.
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Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.
Про це пише Bloomberg.
«Якщо Росія вб’є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок», – сказав Володимир Зеленський.
Він також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».
Володимир Зеленський переконаний, що боротьба з вторгненням та окупацією російським диктатором Володимиром Путіним ставить Україну на передову боротьби за західну демократію, Європу та спільні цінності.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.