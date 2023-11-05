Президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.

Про це пише Bloomberg.

«Якщо Росія вб’є всіх нас, вони нападуть на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок», – сказав Володимир Зеленський.

Він також закликав Конгрес «не втратити волю, не втратити цю сильну позицію і не втратити свою демократію».

Володимир Зеленський переконаний, що боротьба з вторгненням та окупацією російським диктатором Володимиром Путіним ставить Україну на передову боротьби за західну демократію, Європу та спільні цінності.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.