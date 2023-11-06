Європейська комісія заявила, що європейські євреї сьогодні знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Як пише «Європейська правда», про це йдеться в заяві Єврокомісії.

«Сплеск антисемітських інцидентів по всій Європі за останні кілька днів досяг надзвичайного рівня, нагадуючи найтемніші часи в історії», — наголосила Єврокомісія.

У своїй заяві Єврокомісія вказала на відродження антисемітських інцидентів та риторики в Євросоюзі та в усьому світі, згадавши про коктейлі Молотова, кинуті в синагогу у Німеччині, зірки Давида, якими розписали житлові будинки у Франції, осквернення єврейського кладовища в Австрії, напади на єврейські магазини та синагоги в Іспанії, а також про демонстрантів, які вигукують гасла ненависті до євреїв.

«У ці важкі часи ЄС підтримує свої єврейські громади. Ми найрішучішим чином засуджуємо ці огидні дії. Вони йдуть врозріз з усім, за що виступає Європа. Проти наших основних цінностей та нашого способу життя», — йдеться в заяві.

Єврокомісія зазначила, що ці напади були проти моделі суспільства, яку вона представляє: «заснованої на рівності, інклюзивності та повній повазі до прав людини. Євреї, мусульмани, християни — ніхто не повинен жити в страху перед дискримінацією або насильством через свою релігію або ідентичність».

В заяві підкреслюється, що ЄС сповнений рішучості захищати добробут усіх своїх громад, етнічних, релігійних чи інших.

«Ми повинні дати відсіч цьому зростанню антисемітизму, а також зростанню антимусульманської ненависті, яке ми спостерігаємо протягом останніх тижнів, і якому немає місця в Європі», — йдеться в заяві Єврокомісії, яка також пообіцяла продовжити посилювати заходи безпеки у співпраці з державами-членами ЄС.

Нагадаємо, 26 жовтня у Миколаєві невідомі зловмисники облили червоною фарбою будівлю синагоги єврейської громади, розташованої у центрі міста. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності та https://nikvesti.com/ua/news/incidents/278499розшукує осіб, які облили фарбою синагогу.