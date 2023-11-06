Від 7 жовтня, початку війни між ХАМАСом та Ізраїлем, у Франції було скоєно 1040 антисемітських актів. 486 осіб заарештовано за антисемітські дії.

Такі цифри міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен оголосив в ефірі телеканалу France 2, передає Укрінформ.

— Будь-який іноземець, який вчиняє антисемітські дії, буде позбавлений посвідки на проживання, поміщений у центр тимчасового утримання і висланий з країни, — сказав міністр, уточнивши, що серед заарештованих зловмисників також 102 іноземні громадяни.

Жеральд Дарманен заявив, що розуміє «занепокоєння французьких євреїв» і запевнив, що для їхнього захисту «задіяні всі засоби».

Префект поліції Парижа Лоран Нуньєс заявив в ефірі BFMTV, що побоюється «сплеску антисемітських актів», кількість яких у столичному регіоні також зростає. 257 злочинів зафіксовано, проведено 90 арештів, зазначив Нуньєс.

Минулого тижня на фасадах кількох будівель у Парижі, а також у кількох містах в сусідніх департаментах були виявлені зображення зірки Давида, намальовані синім кольором за допомогою трафарету. Антисемітські написи з’явились також біля школи в Страсбурзі. У суботу в Ліоні молода жінка єврейського віросповідання зазнала ножових поранень на порозі власної квартири, що, за словами прокуратури, могло мати антисемітські мотиви.

Раніше Європейська комісія заявила, що європейські євреї сьогодні знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.