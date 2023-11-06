У жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Згідно з оцінками розвідки, всього наразі РФ накопичила близкьо 870 ракет.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За словами Вадима Скібіцького, минулого місяця ВПК Росії випустив 115 високоточних ракет дальністю понад 350 кілометрів. Це, зокрема, 40 крилатих ракет Х-101, 30 балістичних ракет «Іскандер-М»; 20 крилатих ракет «Калібр»; 12 крилатих ракет «Іскандер-К»; 9 крилатих ракет Х-32; 4 аеробалістичні ракети «Кинджал».

Згідно з оцінками розвідки, у запасах РФ є близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Коментуючи ймовірні наміри РФ атакувати українські об’єкти інфраструктури в осінньо-зимовий період, Скібіцький зазначив, що загарбники вичікують збільшення навантажень на енергосистему України.

— Таке може бути під час настання холодів, коли споживання електроенергії вийде на пікові показники осінньо-зимового періоду — росіяни вичікують падіння температури нижче нуля, — пояснив представник ГУР.

Він додав, що тактика ймовірних ударів ворога може включати як застосування ракет різних типів, так і комбінацію ракетного озброєння та ударних БпЛА.

— За оцінкою воєнної розвідки України, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч. Досягти результату росіянам буде складно — ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходів для захисту нашої енергосистеми, — сказав представник розвідки.

Раніше журналісти повідомили, що Росії вдалося уникнути санкцій та експортного контролю, запроваджених Заходом, і збільшити виробництво ракет порівняно із довоєнним рівнем.