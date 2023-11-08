Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікували, тому Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати процес перемовин про її вступ до Євросоюзу.

Про це на пресконференції у Брюсселі сказала президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає «Суспільного».

Вона зазначила, що Україна завершила понад 90% необхідних кроків, наданих ЄС минулого року.

«Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті, також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин», — зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що Україна реформує країну, навіть попри війну.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.

Також повідомлялося, Єврокомісія готується рекомендувати розпочати ґрунтовні переговори щодо членства України в ЄС.