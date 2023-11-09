Очільниця представництва Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що правила та процедури вступу до ЄС будуть коригуватися під час вступу України до Євросоюзу.

Про це вона заявила на пресконференції в Києві 9 листопада, написала «Європейська правда».

Матернова, зокрема, заявила, що ЄС готовий коригувати процедуру у разі, якщо є політична воля з обох сторін — а зараз це наявне.

«У питанні розширення Євросоюзу немає формули. Тут потрібні два елементи. Перше – це політична воля, і друге – це здатність обох сторін до розширення. І коли одного з елементів немає — тоді й виникають проблеми», — пояснила вона.

Посол ЄС нагадала, що останні 10 років стали першим десятирічним періодом в історії, коли не відбулося жодного розширення (останній вступ до ЄС відбувся у 2013 році із приєднанням Хорватії), і причиною цього була відсутність так званого «апетиту до розширення».

Однак після 2022 року країни ЄС радикально змінили думку, і зараз є сильна підтримка вступу нових держав, і це дає гнучкість у процедурі вступу України.

«Немає ніяких «звичних правил», коли йдеться про роль України у розширенні ЄС. Ви встановлюєте світові рекорди, як це було з подачею опитувальника у 2022 році», — наголосила Катаріна Матернова.

Також вона нагадала, що окрім політичної волі потрібно виконати другий критерій — досягти готовності України до вступу та ЄС до розширення.

«Треба не забувати, що питання не тільки в Україні. Також важлива здатність Євросоюзу, і її досягнення є непростим завданням», — пояснила посол.

Нагадаємо, що Україна повністю виконала чотири із семи вимог, що супроводжували надання статусу кандидата на вступ.