Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити постачання.

Про це він сказав у спілкуванні з пресою перед зустріччю міністрів у Брюсселі, написала «Європейська правда».

«Ми плануємо детально вивчити, на якому етапі ми зараз і якими можуть бути темпи», — зазначив Жозеп Боррель у відповідь на питання про обіцяний мільйон боєприпасів для України.

Він пояснив, що це питання укладених контрактів і наявного для цього фінансування у країн-членів.

За його словами, за першим напрямком надання того, що європейські армії мали на своїх складах, країни ЄС вийшли на ті показники, яких очікували. За його словами, Україні вже передали понад 300 тисяч боєприпасів.

«Пам’ятайте, що європейська індустрія дуже багато експортує. Близько 40% виробленого експортується до третіх країн. Тобто не йдеться про нестачу виробничих потужностей, справа у тому, що ця продукція йде на інші ринки. Можливо, нам варто спробувати скерувати цю продукцію на пріоритет номер один — тобто Україну», — зазначив головний дипломат ЄС.

На запитання про політичну підтримку для такого рішення Жозеп Боррель відповів, що європейські виробники зброї діють за логікою гравців на ринку.

«Тож питання у тому, щоб запропонувати ринок, який буде цікавішим для них», — зазначив він.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.