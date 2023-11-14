За 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.

Про це в ефірі «5 каналу» зазначив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання.

Зазначимо, що нещодавно колишня народна депутатка, науковиця Ірина Фаріон публічно заявила, що не вважає українцями тих військових, які спілкуються на фронті російською мовою. Вона назвала їх «москворотими биками, що ганьблять ЗСУ».

Уповноважений з мовиних питань наголосив, що такі дискусії є шкідливими.

— Я хочу, щоб на мовній темі не було спекуляцій. Ми вже проходили поділ України за різними категоріями. Так звані «дві України» — це одна з розробок психологічного спрямування російського походження. У нас єдина держава. У нас єдина державна мова. У нас єдине бачення у наближенні нашої перемоги. Ми дякуємо Збройним Силам України за їх єдність!, — сказав Тарас Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що за потреби для вдосконалення мовних практик для військовослужбовців можуть бути відкриті мовні курси.

На сторінці уповноваженого нагадали, що відповідно до статті 15 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» мовою нормативних актів, документації, діловодства, команд, навчання, виховних заходів, іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова.

Нагадаємо, навесні Тарас Кремінь говорив, що не вважає, що громадська діячка та науковиця Ірина Фаріон, відома своїми радикальними висловлюваннями проти російськомовності в Україні, спекулює на цих питаннях.