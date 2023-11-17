Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили компанії, юридичні особи, а також танкери, які перевозили російську нафту в порушення встановленої стелі цін у 60 доларів за барель.

Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів США, під санкції потрапили:

Виробник електрообладнання з Чебоксар АБС «Електротехніка», пов'язані з ним московські компанії «Ессет автоматизація» та «Ессет енерго»;

Північномакедонська юридична особа букмекера «Бетсіті», компанії «Домініон Микільський» та «Домініон Тверська-Ярославська», пов'язані із засновником Сербської народної партії Ненадом Поповичем;

Боснійська компанія «БН-Інжиніринг», яку називали пов'язаною з постачанням продукції запорізького заводу «Мотор Січі» до Росії.

Окрім цього, під американські санкції потрапили Kazan Shipping та її танкер Kazan, Progress Shipping та її танкер Ligovsky Prospect, а також Gallion Navigation та її танкер NS Century.

Зазначається, що танкери експортували російську нафту за ціною понад 60 доларів за барель після того, як стеля ціни набула чинності.

«Kazan, Ligovsky Prospect, NS Century займалися експортом російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель після набрання чинності обмежень вартості нафти. Kazan, Ligovsky Prospect, NS Century використовували послуги США під час транспортування російської нафти», — йдеться у повідомленні.

Обмеження передбачають блокування майна та інтересів цих компаній на території Сполучених Штатів (якщо вони є), американським громадянам та юрособам заборонено вести справи з підсанкційними компаніями.

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США надіслало компаніям з управління суднами повідомлення про їхні кораблі, які підозрюють у порушенні санкцій Заходу щодо російської нафти. Відомство підозрює близько 30 компаній і перевіряє на причетність близько 100 танкерів.