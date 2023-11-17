Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Сі у Сан-Франциско в середу.

За словами Сі Цзіньпіна, Китай у відносинах із США дотримується взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці.

Видання Reuters наголошує, що заява президента Китаю пролунала на тлі прагнень Китаю «заспокоїти світовий бізнес».

«Якої б стадії розвитку Китай не досяг, він ніколи не буде прагнути до гегемонії чи експансії, і ніколи не буде нав’язувати свою волю іншим. Китай не прагне сфер впливу і не буде вести холодну чи гарячу війну ні з ким», — сказав Сі Цзіньпін додавши, що неправильно розглядати Китай як загрозу і грати з ним у гру з нульовою сумою.

Він запевнив аудиторію, що «незалежно від того, як розвиватиметься глобальний ландшафт, історична тенденція мирного співіснування між Китаєм і Сполученими Штатами не зміниться».

Раніше повідомлялося, що попри накладені США обмежувальні санкції, китайські компанії масово скуповують обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників.