Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Сі у Сан-Франциско в середу.
За словами Сі Цзіньпіна, Китай у відносинах із США дотримується взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці.
Видання Reuters наголошує, що заява президента Китаю пролунала на тлі прагнень Китаю «заспокоїти світовий бізнес».
«Якої б стадії розвитку Китай не досяг, він ніколи не буде прагнути до гегемонії чи експансії, і ніколи не буде нав’язувати свою волю іншим. Китай не прагне сфер впливу і не буде вести холодну чи гарячу війну ні з ким», — сказав Сі Цзіньпін додавши, що неправильно розглядати Китай як загрозу і грати з ним у гру з нульовою сумою.
Він запевнив аудиторію, що «незалежно від того, як розвиватиметься глобальний ландшафт, історична тенденція мирного співіснування між Китаєм і Сполученими Штатами не зміниться».
Раніше повідомлялося, що попри накладені США обмежувальні санкції, китайські компанії масово скуповують обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників.
Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Сі у Сан-Франциско в середу.
За словами Сі Цзіньпіна, Китай у відносинах із США дотримується взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці.
Видання Reuters наголошує, що заява президента Китаю пролунала на тлі прагнень Китаю «заспокоїти світовий бізнес».
«Якої б стадії розвитку Китай не досяг, він ніколи не буде прагнути до гегемонії чи експансії, і ніколи не буде нав’язувати свою волю іншим. Китай не прагне сфер впливу і не буде вести холодну чи гарячу війну ні з ким», — сказав Сі Цзіньпін додавши, що неправильно розглядати Китай як загрозу і грати з ним у гру з нульовою сумою.
Він запевнив аудиторію, що «незалежно від того, як розвиватиметься глобальний ландшафт, історична тенденція мирного співіснування між Китаєм і Сполученими Штатами не зміниться».
Раніше повідомлялося, що попри накладені США обмежувальні санкції, китайські компанії масово скуповують обладнання для виробництва мікросхем та напівпровідників.