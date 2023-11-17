Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час війни ставиться до корупції, як до тероризму.

Про це Рустем Умєров сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації.

«Під час війни ставлюся до корупції, як до тероризму», — наголосив він.

Рустем Умєров зазначив, що важливе завдання оборонного відомства — локалізація виробництва, включно із озброєнням та військовою технікою.

«Українська оборонна індустрія має забезпечуватися військовою технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції. Стосовно нелегальних закупівель, Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках — важливо, аби вони були здатні гарантувати якість та здійснювати поставки вчасно», — зазначив він.

Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-ій ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців.