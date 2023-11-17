Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час війни ставиться до корупції, як до тероризму.
Про це Рустем Умєров сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації.
«Під час війни ставлюся до корупції, як до тероризму», — наголосив він.
Рустем Умєров зазначив, що важливе завдання оборонного відомства — локалізація виробництва, включно із озброєнням та військовою технікою.
«Українська оборонна індустрія має забезпечуватися військовою технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції. Стосовно нелегальних закупівель, Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках — важливо, аби вони були здатні гарантувати якість та здійснювати поставки вчасно», — зазначив він.
Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-ій ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців.
Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що під час війни ставиться до корупції, як до тероризму.
Про це Рустем Умєров сказав на щорічних загальних зборах Європейської бізнес-асоціації.
«Під час війни ставлюся до корупції, як до тероризму», — наголосив він.
Рустем Умєров зазначив, що важливе завдання оборонного відомства — локалізація виробництва, включно із озброєнням та військовою технікою.
«Українська оборонна індустрія має забезпечуватися військовою технікою, боєприпасами та технологічними рішеннями у значно більшій пропорції. Стосовно нелегальних закупівель, Міністерство вже сьогодні фокусується на українських виробниках — важливо, аби вони були здатні гарантувати якість та здійснювати поставки вчасно», — зазначив він.
Нагадаємо, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару Росії по 128-ій ОГШБр у Запорізькій області 3 листопада, внаслідок якого загинули 19 бійців.