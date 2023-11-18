Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня України Наталія Гуменюк може залишити посаду.

Про це повідомляє Детектор медіа.

Крім цього, зазначається, що в структурі очікуються великі трансформації. Хто замінить Наталію Гуменюк на цій посаді наразі невідомо.

За інформацією ЗМІ Наталія Гуменюк буде відкликана назад до прикордонної служби. Причиною джерело називає незадоволення ОП оприлюдненням Гуменюк звітів, особливо щодо перемог.

Зазначимо, Наталія Гуменюк – українська військовослужбовиця, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України.

Навесні 2022 року вона очолила об’єднаний координаційний пресцентр Сил оборони півдня України.

Також Гуменюк є помічницею начальника регіонального управління з питань взаємодії із засобами масової інформації Регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Раніше, Наталія Гуменюк повідомляла, що ураження у тимчасово окупованому Криму двох російських десантних катерів є сигналом про те, що безпечне перебування флоту РФ у цій частині Чорного моря вже неможливе.