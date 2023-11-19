Цей рік назавжди ввійде в історію агропромислової галузі як рік незламності та стійкості. Своєю працею аграрії країни повернули міць сільськогосподарської сфери та стали надійним тилом для наших захисників, суттєвою підтримкою економіки, продовольчої безпеки України.

Про це заявив власник ТОВ «СП «ПАЕК», аграрій Юрій Кормишкін у своєму зверненні до працівників сільськогосподарської галузі країни.

«Шановні аграрії! Ми відзначаємо наше професійне свято – День працівників сільського господарства України. Кожен з вас разом зі своїми колективами підіб’є підсумок аграрного сезону-2023. І у кого б які не були результати – ви усі переможці. Ви зуміли засіяти врожай та зберегти своїх людей, не закрити підприємства, а боротись за їхні відновлення та сталий розвиток. Завдяки спільній праці усіх аграріїв країни на поля, якими їхали танки, цьогоріч заїхали трактори та комбайни. На землі, яка була засіяна мінами – зарясніли врожаї пшениці, соняшнику, гірчиці, блакитного льону та інших культур. Ви повернули життя в громади, дали робочі місця, гарантували підтримку місцевому населенню. А це сьогодні вкрай важливо», – говориться у зверненні.

За словами Юрія Кормишкіна, не жаліючи власних сил та ресурсів, аграрії усієї країни долучилися до процесу розмінування деокупованих територій. Завдяки цьому зваженому рішенню велика частка земельних площ стала придатною для обробітку та життя.

«Ціна цього рішення була і залишається високою. За цей рік ми понесли втрати серед своїх, дехто з наших співробітників отримав травми. Боронять нашу країну представники аграрної сфери і на передовій. З початку повномасштабного вторгнення багато людей пішли на фронт і продовжують поповнювати лави Збройних Сил України. Щиро сподіваюсь, що всі вони повернуться додому живими та здоровими і ми разом ще засіємо не один гектар землі. Але прошу сьогодні і помолитись за тих наших захисників, які ніколи більше не побачать світанок, за їхні душі. За тих наших воїнів, які ще й досі у полоні, кого так чекають вдома», – говорить власник компанії «ПАЕК».

Також він зазначив, що тільки спільними зусиллями можливо наблизити Перемогу, допомогти тим, хто на передовій та підтримати тих, хто сьогодні тримає тил та забезпечує основні напрямки життєдіяльності громад.

«Я вітаю кожного працівника сільського господарства нашої країни з професійним святом. Сьогодні це дійсно свято, тому що ми вистояли. Ми не зламались та не залишили свої господарства та людей, ми продовжили боротьбу в полі. І так повинно бути далі. Ми разом, тільки разом зможемо вибороти перемогу. Від імені колективу ТОВ «СП «ПАЕК», наших ветеранів праці я бажаю кожному працівникові аграрної галузі країни міцного здоров’я, благополуччя вашим родинам, достатку в домі та мирного неба над головою. Україна – незалежна. Ми – незламні», – додав Юрій Кормишкін.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Ірина Кормишкіна привітала аграріїв Миколаївщини з наступаючим професійним святом — Днем працівників сільського господарства України та вручила представникам аграрної галузі регіону подячні листи Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом міністра Миколи Сольського.