Народний депутат України Ірина Кормишкіна привітала аграріїв Миколаївщини з наступаючим професійним святом – Днем працівників сільського господарства України та вручила представникам аграрної галузі регіону подячні листи Міністерства аграрної політики та продовольства України за підписом міністра Миколи Сульського.

Про це повідомили в пресслужбі народної депутатки.

Нардеп підкреслила важливість агропромислового комплексу для продовольчої безпеки країни та висловила подяку за сміливість та мужність, яку аграрії проявили під час обробітку полів на деокупованих територіях.

— Сьогодні агропромисловий комплекс – це ключова галузь, яка є захистом продовольчої безпеки нашої держави. І незважаючи на всі ті негаразди з початку повномасштабного вторгнення країни агресора, лише агропромисловий комплекс майже повністю, окрім переробної галузі, відновив свою роботу і сьогодні має можливість працювати. Це усе завдяки вам, – наголосила Ірина Кормишкіна.

Депутатка також висловила впевненість у важливому внеску працівників сільськогосподарської галузі в відновлення галузі та зміцнення економіки держави.

Вона нагадала, що частина території Миколаївщини була в окупації, і після звільнення аграрії власними зусиллями розміновували поля. Ірина Кормишкіна висловила вдячність хліборобам за їхню рішучість та відданість, наголошуючи, що завдяки їх праці у цьому році вже зібрано перший врожай під час воєнних дій.

— Земля без господаря – сирота. Завдяки праці кожного з вас – комбайнерів, механізаторів, водіїв, керівників господарств ми маємо хліб на столах. Ваші вміння, ваші знання, ваша праця дають нам впевненість, що Україна буде з хлібом. Я вітаю Вас зі святом та хочу перш за все побажати вам міцного здоров’я, мирного неба і затишку в ваших родинах. Наразі у кожного з нас свій фронт і ви свій фронт відстоюєте з честю, – підкреслила депутатка.

Директор ТОВ «Золотий Колос» Надія Іванова відзначила важливість подібних візитів та подякувала Ірині Кормишкіній за підтримку. Вона також подарувала символічний подарунок – український прапор в банці, відзначивши його як символ боротьби, незламності та національної єдності.

Нагадаємо, що українські аграрії намолотили 57,6 мільйонів тонн урожаю, з яких: 39,228 мільйонів тонн зернових та 18,457 мільйонів тонн олійних культур.