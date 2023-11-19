Народний депутат України Ірина Кормишкіна привітала аграріїв країни з професійним святом – Днем працівників сільського господарства України.

Про це повідомляє пресслужба народного депутата.

«Сьогодні професійне свято відзначають працівники сільського господарства! Плоди самовідданої, чесної, важкої праці хліборобів та тваринників, агрономів, механізаторів – у кожному будинку, у кожній родині. Від стану справ у сільському господарстві залежить якість життя мільйонів українців. Наш прапор – це блакитне небо й золоте пшеничне поле», – говорить в своєму привітанні народна депутатка.

Ірина Кормишкіна впевнена, що запорука успіху аграрного сектору держави – щедрі українські чорноземи та фаховість, відданість і професіоналізм працівників галузі.

«Наші аграрії, зокрема, на моїй рідній Миколаївщині, ризикуючи життям, самотужки розміновували поля, щоб продовжувати робити свою роботу, щоб дати країні надію: Україна буде з хлібом! Запорука успіху аграрного сектору держави – щедрі українські чорноземи, а головне фаховість, відданість і високий професіоналізм працівників галузі. Ваш труд забезпечує кожного українця якісними продуктами і гарантує Україні продовольчу безпеку в цей надзвичайно складний час! Зі святом, дорогі працівники сільського господарства! Доброго здоров’я, життєвих сил, щедрих врожаїв, процвітання й благополуччя!», – зазначила Ірина Кормишкіна.

Нагадаємо, власник компанії «ПАЕК» Юрій Кормишкін звернувся до українських аграріїв та сказав, що вони своєю працею повернули міць сільськогосподарської сфери та стали надійним тилом для наших захисників, суттєвою підтримкою економіки, продовольчої безпеки України.