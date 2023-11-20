У Коблівській громаді повідомили, що ремонт водогону у селі Українка потрібен через зношений стан мереж.

Про це у коментарі «НикВести» розповіла секретар Коблівської сільської ради Світлана Талоха.

Як відомо, у селі Українка за 25,8 мільйонів гривень збираються провести капітальний ремонт мереж водогону.

Ці роботи вирішили розпочати вже зараз, оскільки «терпіти було неможливо», пояснила Світлана Талоха. Однак реакція людей на таке рішення, додала вона, була неоднозначною.

— Будівництво під час війни категорично не сприймається людьми. У нас вже давно розроблений проєкт на реконструкцію водогону в населених пунктах, де їм вже по 50 років і більше. Ми навіть почали за власні кошти реалізацію такого проєкту в Українці — там, де вже неможливо було терпіти. Але це неоднозначно сприймається людьми: одні кажуть, що це добре, інші — що не треба цього робити, — розповіла секретар сільради.

Нагадаємо, у Коблівській громаді Миколаївської області планують розвивати нетуристичні напрямки бізнесу, щоб «громада була цілком незалежна від будь-яких ризиків».

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