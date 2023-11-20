Село Максимівка, рік після окупації

Первомайська громада Миколаївської області отримає фінансову підтримку від уряду Великобританії на виготовлення одного проєкту з відновлення або розробку генерального плану громади.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив очільник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

— Наша громада брала участь у грантовому проєкті, який проводився урядами України та Великої Британії. Нас попередньо було відібрано у десятку громад, що постраждали найбільше. Тепер уряд Британії планує фінансово допомогти відібраним громадам на розробку проєктно-кошторисної документації і містобудівної документації. На даний момент я не знаю, що саме запропонує нам Велика Британія: або профінансує ПКД одного значущого для нас обʼєкту соціальної інфраструктури, або надасть гроші на розробку містобудівної документації, — повідомив Максим Коровай.

Він також додав, що громада має декілька варіантів об'єктів для розробки проєкту з відновлення: «Це може бути наш опорний заклад освіти, який повністю розбитий або Первомайський будинок культури, який також значно пошкоджений. Це вже як вирішить донор, згідно тих заяв, які ми обговорювали».

Нагадаємо, що Первомайська громада — одна з тих, що постраждали найбільше за час повномасштабної війни. До прикладу, у селі Партизанське зруйновано 70% житлових будинків. Там встановили десять модульних будинків для людей, які втратили житло.

Водночас у селі Киселівка Первомайської громади, що знаходиться за 55 кілометрів від Миколаєва та з березня 2022 року по листопад фактично було у зоні бойових дій, наразі через російські обстріли зруйновано близько 75% житлового фонду.

Також село Максимівка вісім місяців перебувало під російською окупацією. Село зруйновано на 95%, а більшість мешканців так і не повернулися до населеного пункту.

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