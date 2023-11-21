В Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура».

Про це повідомляє «Мілітарний».

Презентація новинки відбулась під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, де йому були показані останні досягнення аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

На виставці була представлена реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також представили модифікації з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу противника.

Фюзеляжі усіх трьох новинок мають нехарактерний для іранських безпілотників чорний колір, що може бути пов’язаний із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти п'яти юридичних та двох фізичних осіб, які базуються в Ірані, Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, що беруть участь у закупівлі важливих деталей для іранської програми безпілотних літальних апаратів.