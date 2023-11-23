Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін звернувся до союзників із закликом надати Україні системи протиповітряної оборони. Це потрібно для захисту мирних українців узимку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення Пентагону.

— Тому зараз, коли Україна доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю цю групу («Рамштайн», — прим.) надати Україні засоби ППО для захисту її народу, — заявив Ллойд Остін під час свого виступу на засіданні Контактної групи з оборони України (Формат «Рамштайн»).

Він нагадав, що лише за кілька днів до його візиту в Україну, який відбувся 20 листопада, путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та іншим районам України, намагаючись пошкодити енергосистему країни.

— Російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть для незліченної кількості ні в чому не винних українських громадян, — наголосив Ллойд Остін.

Але, як зазначив міністр, він упевнений у тому, що український народ збереже стійкість перед труднощами, бо він бореться за своє майбутнє.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба заявив, що в Україні розширять мережу для боротьби з ворожими ударними безпілотниками.